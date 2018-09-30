1 октября Казанский зооботсад будет работать бесплатно для пенсионеров

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). 1 октября люди пенсионного возраста и ветераны смогут бесплатно посетить Казанский зооботанический сад, сообщается на сайте зооботсада.

Для бесплатного прохода необходимо предъявить пенсионное удостоверение.



С 1 октября по 31 марта 2019 года зооботсад открыт для посетителей с 8.30 до 17.00. Касса работает с 8.30 до 16.00.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Национальный музей РТ подготовил программу мероприятий под названием «Судьбы прекрасные мгновенья», которые пройдут в декаду пожилого человека с 30 сентября по 10 октября. В программу вошли обзорные и пешие экскурсии, выставки, лекции, музыкальные и литературные вечера. Все это можно будет посетить бесплатно.

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