В Казани для нуждающихся возобновились еженедельные обеды

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ возобновил еженедельные благотворительные обеды для нуждающихся, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.



Порции горячего питания раздаются три раза в неделю – каждый вторник, среду и пятницу с 10.00 до 11.00 в сквере Бурхана Шахиди (улица Бурхана Шахиди, 17). Обед включает в себя салат, суп, второе, хлеб и чай.



Обеды предназначены для бездомных, сирот, инвалидов, одиноких пожилых и людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Все неравнодушные жители Казани могут принять участие в кормлении малоимущих, для связи с организаторами звонить по телефону: 8 (843) 225-33-22.

В прошлом году удалось обеспечить горячими обедами три тысячи человек.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Духовном управлении мусульман РТ стартовал социальный проект бесплатной помощи малоимущим центра «Приют».

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