В Музее естественной истории РТ состоится научная сказка «Приключения маленького Моля»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). 7 и 14 октября в Музее естественной истории Татарстана интерактивная научная сказка «Приключения маленького Моля» — это путешествие по миру химии, где каждый ребенок почувствует себя настоящим ученым, сообщает пресс-служба музея.



Кандидат химических наук Аркадий Курамшин ответит на вопросы маленьких «почемучек» и расскажет, из чего же все устроено. Популярный ведущий объяснит, чем химический моль отличается от насекомого и почему во многих странах мира отмечают праздник — День моля, кем были самые знаменитые ученые древности, как они пытались определять свойства металлов и минералов, почему планеты называли в честь богов и многое другое.



На шоу также можно будет принять участие в химических экспериментах.



Аркадий Курамшин является кандидатом химических наук, доцентом КФУ, ведущим научно-популярных рубрик на «Бим-радио» и ГТРК «Татарстан», автором книги «Жизнь замечательных веществ».



Начало в 13.00.

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