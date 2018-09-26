В Болгаре прошли соревнования среди школьников по спортивному ориентированию

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). На озере Рабиги в Спасском районе состоялись муниципальные соревнования по спортивному ориентированию среди школьников, пишет газета «Яна тормыш».

Соревнования были приурочены Международному дню туризма, организатором выступил Дом детского творчества. В состязаниях приняли участие семь команд из семи школ. Ребята преодолевали полосу препятствий, разбивали палатки, обустраивали туристический быт, готовили обед на костре и исполняли песни под гитару.

По итогам состязаний в номинации «Туристическая песня» победила команда из Искерязапской школы, в категории «Туристический быт» лучшими стали ученики из филиала Полянской в селе Танкеевка. На полосе препятствий отличилась команда из Кимовской школы, «серебро» и «бронза» достались болгарским школам № 2 и № 1.

Призеры состязаний были награждены дипломами отдела образования, а ученики Кимовской школы, признанные абсолютными победителями, получили в награду кубок и диплом. Остальным участникам были вручены благодарственные письма.

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