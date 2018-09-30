В Елабуге выставят старинные русские женские костюмы

(Елабуга, 30 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 3 октября в Выставочном зале Елабуги откроется экспозиция «Платье красно за реку видно». Свою коллекцию народных костюмов представит Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Жители города увидят одежду прошлых веков. «Это разнообразные вариации женского архаичного традиционного костюма Тульского края, Рязанской, Калужской, Липецкой, Курской и Белгородской областей, также в рамках экспозиции елабужане смогут познакомиться с технологией изготовления и крашения тканей, поучаствовать в создании домотканого полотна на ткацком стане, научиться гладить вещи и складывать их в сундук, как это делали наши предки», – рассказала пресс-секретарь Елабужского государственного музея-заповедника Евгения Поликарпова.



Экспозиция представляет быт русской женщины в конце XIX – в первой половине ХХ веков. По ее одежде легко узнается социальный статус, семейное положение, возраст и в какой области она проживает.

Различия проявлялись в материале и цвете, характере декора и орнамента, конструктивных особенностях костюма, связанных с местными традициями.



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