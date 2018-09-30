(Казань, 25 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем машиностроителя, сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Машиностроение является одной из ведущих отраслей республики и включает в себя более 3 тыс. предприятий, где трудятся более 120 тыс. человек.

«Республиканские машиностроители, отличающиеся профессионализмом, мастерством, ответственностью, преданностью избранному делу, заслуживают глубокого общественного признания и уважения», — отметил Премьер-министр РТ.

Машиностроение — важнейший ресурс для инновационного развития и технического перевооружения базовых отраслей экономики, добавил глава Правительства.

«Желаю вам, уважаемые машиностроители, новых производственных достижений, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!», — заключил Алексей Песошин.

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