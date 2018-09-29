УНИКС проиграл ЦСКА в полуфинале Кубка Гомельского

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В полуфинальном матче традиционного Кубка Гомельского казанский УНИКС проиграл хозяину турнира, столичному ЦСКА со счетом 65:96. Завтра казанцы встретятся в матче за третье место с греческим «Олипиакосом».

В первом полуфинальном поединке этого предсезонного турнира, куда УНИКС приглашен во второй раз, встретились «Олимпиакос» (Афины, Греция) и «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция). Турки победили со счетом 78:70, и завтра сыграют с финале с ЦСКА.

Борьбы во втором полуфинальном матче не получилось. ЦСКА был заметно сильнее УНИКСа. Уже в середине первой четверти хозяева турнира вели с разницей в 10 очков, 17:7, по ходу второй четверти — плюс 16, 33:17, а на 27-й минуте после двух точных штрафных Джоэла Боломбоя разрыв впервые достиг 20 очков — 61:41. Конечно, казанцы пытались переломить ход встречи, в дебюте заключительной десятиминутки сократили счет до 76:58, но москвичи сумели добавить и добились крупной победы, 96:65.

Отметим неплохой дебют в рядах УНИКСа американского разыгрывающего Эрика Макколлума, помимо 11 очков он сделал 6 передач. Морис Ндур был хорош на подборе, 7 отскоков собрал. После долгого перерыва сыграл сегодня за казанцев греческий форвард Костас Каймакоглу. Девять очков в активе Евгения Колесникова, 8 набрал Джамар Смит, по 4 Антон Понкрашов и Максим Шелекето. Но ключевыми стали командные цифры: подбор 31-24, потери 15-21, передачи 19-11.

ЦСКА (Москва) — УНИКС (Казань) — 96:65 (21:15, 21:16, 27:18, 27:16). Самые результативные: ЦСКА — Клайберн (14), Воронцевич (12), Хэкетт (12), Де Коло (11). УНИКС: Эджим (13), Ндур (12), Макколлум (11).

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