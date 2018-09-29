Татарстанских кинематографистов приглашают к участию в фестивале «Кинодебют»

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Фестиваль любительского кино «Кинодебют» объявил прием заявок, в котором могут принять участие и татарстанские кинематографисты, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Организатором события является Управление Алтайского края по культуре и архивному делу. Отборочный тур состоится с 20 по 23 октября. Принять участие могут юридические и физические лица без возрастного ограничения, творческие студии, самодеятельные авторы. Работы должны быть основаны на оригинальном видеоматериале.



Фильмы оценит профессиональное жюри при участии кинематографистов, преподавателей высших и средних учебных заведений культуры и искусств, представителей организаций культуры, туризма и других.



Категории конкурса – «Игровой полнометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Неигровой фильм», который включает телевизионный сюжет, видео-портрет, туристическую привлекательность, экологию регионов России. Также конкурсанты могут присылать заявки по номинациям «Музыкальный клип» и «Анимация».



С 24 по 26 октября успешные видеоработы будут демонстрироваться на широком экране кинотеатра «Премьера» в Барнауле. 26 октября состоится награждение победителей.

Для участия необходимо до 20 октября отправить заполненную заявку и видеоматериал на электронную почту – altkinocenter@mail.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Кинодебют».

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