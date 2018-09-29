В ДНР не исключили, что взрыв в Донецке мог быть инсценировкой

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Взрыв в Донецке, при котором пострадал кандидат на пост главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов, мог оказаться инсценировкой. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах ДНР.

Источник рассказал, что, по оперативным данным, Хакимзянов считал покушение на себя хорошим пиар-ходом. «Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал», — отметил источник.

«Следствие разберется» в произошедшем, добавил собеседник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кандидат на пост главы ДНР пострадал при взрыве в Донецке.

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