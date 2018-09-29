Татар-информ

29 сентября 2018, 19:16

Общество

В Пестрецах состоялся Всероссийский фестиваль «Скорлупино»

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Общество

В Пестрецах состоялся Всероссийский фестиваль «Скорлупино»

Фото: «Вперед»

Семь команд из районов Татарстана состязались за призы фестиваля в самых разных конкурсах: участники соревновались в силе, ловкости и меткости.

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в усадьбе «Скорлупино» в Сосновом бору Пестречинского района состоялся яичный фестиваль, пишет газета «Вперед».



Гостей и участников праздника поприветствовали министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, глава района Ильхам Кашапов, депутат Государственной Думы РФ Марат Бариев и другие почетные гости. Дамир Фаттахов отметил, что за три года проведения фестиваля событие стало узнаваемым не только в республике, но и по всей России.

Изюминкой открытия праздника стал конкурс «Мисс Скорлупино», также на фестивале работали ярмарка мастеров народных ремесел и Ско-ко парк, которые не оставили равнодушным никого, а на мастер-классах можно было научиться делать хенд-мейд новинки. В это же время гости собирались вокруг палаток с кулинарными мастер-классами и мангалами, где для всех приготовили угощение – «Жаркая курочка по-пекински».



Семь команд из городов и районов Татарстана состязались за призы фестиваля в самых разных конкурсах: участники соревновались в силе, ловкости и меткости.

По итогам забегов и «петушиных боев» первое место завоевала команда из Сабинского района, второе место присудили Менделеевскому району, а третье – команде из Чистополя.

 

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