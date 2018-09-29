Сенцова доставили из колонии в больницу для обследования

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу для планового обследования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сенцов получил консультации врачей-специалистов, говорится в сообщении пресс-службы. Его состояние остается стабильным, несмотря на голодовку, которая длится более четырех месяцев.

«Состояний, угрожающих жизни пациента, медицинских показаний для принудительного кормления не установлено», — говорится в письме главы Совета по правам человека Михаила Федотова украинскому уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-президент Польши выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.

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