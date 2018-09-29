В Елабуге открылась автостанция

(Елабуга, 29 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге с участием заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрата Усманова и заместителя главы Елабужского района Зульфии Сунгатуллиной состоялось торжественное открытие новой автостанции. Автостанция на 25 – 30 мест расположилась на ул. Чапаева.

Поздравляя елабужан с этим событием, замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов отметил , что открытие автостанции приурочено к завершению реконструкции трассы Челны – Казань, оба этих события должны стать хорошим толчком в развитии пассажирской связи городов республики. Планируется, что в будущем в город начнут заезжать и транзитные автобусы.

Пока лишь открыто само здание автостанции, вскоре отсюда курсировать автобусы в села района. Кроме того, изменится и движение городского транспорта. Как сообщили в исполкоме города, все маршрутные автобусы будут проезжать через автостанцию. «Новая автостанция станет не просто местом посадки на рейсовые автобусы, а полноценным транспортным узлом, через который будет проходить весь общественный транспорт города», – отметила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина.

Автостанция расположилась рядом с большим зданием, которое изначально строилось как автовокзал. Здесь планируется открыть колхозный рынок, так как у города нет потребности в таком большом автовокзале.

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