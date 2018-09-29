(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске появилась новая аллея, ее заложили рядом с домом № 2 по улице Вахитова, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Участниками экоакции «Зеленая волна» стали активисты Нижнекамского местного отделения партии «Единая Россия», движение «Молодая гвардия» и представители Нижнекамского отделения Всемирного конгресса татар.





В акции также приняли участие юные жители города. Воспитанники детского сада №36 и дворовый клуб «Чародейка» организовали праздничную программу, в рамках которой дети рассказали стихи, исполнили композиции, посвященные бережному отношению к природе.

Всего в рамках проекта «Зеленая волна» этой осенью в Нижнекамске будет высажено свыше 17,5 тысячи деревьев. Саженцы будут сажать во дворах жилых домов, вдоль магистральных дорог и на территориях школ города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в «Единый день посадки леса» в Татарстане высадят более миллиона саженцев



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