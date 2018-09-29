Татарстанский фильм «Тернистый путь» вошел в программу российского кинофестиваля

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Документальный фильм «Тернистый путь» вошел в конкурсную программу Всероссийского кинофестиваля, посвященного укреплению межнационального единства народов России «Человек, познающий мир», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



Фестиваль будет проходить с 6 по 10 ноября в Симферополе, Евпатории, Ялте, а также Республике Крым. Событие приурочено к празднованию Дня народного единства.

Фильм снят по сценарию народного писателя РТ Рабита Батуллы и посвящен 110-летию со дня рождения первого татарского дипломированного режиссера, режиссера Татарского академического государственного драматического театра Гумара Исмагилова. Он внес большой вклад в профессиональное становление национального театра и развитие крымско-татарского сценического искусства.



Основой для фильма послужили документальные источники. Биография главного героя раскрывается через интервью с историками, творческими деятелями, реконструкцию событий, охватывающих постреволюционные, военные и послевоенные годы.



Татарстанская документальная кинолента «Вера» вошла во внеконкурсную программу Всероссийского кинофестиваля «Человек, познающий мир». Картина посвящена первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

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