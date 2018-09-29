Более 230 тысяч домов в Японии остались без света из-за тайфуна

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). В префектуре Окинава на юге Японии без света осталась 231 тысяча домов из-за приближения тайфуна «Трами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на энергетическую компанию Okinawa Electric Power.

Сейчас центр тайфуна находится в 50 км от острова Ёрондзима. «Трами» движется на северо-восток и обрушится почти на всю территорию страны. Метеорологи присвоили тайфуну статус «чрезвычайно сильный» и предупреждают японцев о рекордно сильном штормовом ветре. Например, в городе Нандзё сила ветра составила 56,2 м/с.

В Окинаве отменено 530 авиарейсов на воскресенье, связывающих префектуру с остальными регионами страны.

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