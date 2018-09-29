Россельхознадзор вернул в Китай почти 20 тонн токсичного арахиса

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Россельхознадзор вернул в Китай 19 тонн арахиса, содержавшего кадмий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Содержание опасного токсина в арахисе превышало допустимый уровень в два раза. В адрес таможенных органов направили соответствующее письмо.

Причиной повышенного содержания кадмия могло стать чрезмерное использование фосфатных удобрений при выращивании арахиса. Отмечается, что кадмий — это кумулятивный яд и способен накапливаться в организме до опасного количества.

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