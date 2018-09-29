Рядом с «Казань Ареной» появилась липовая аллея

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Липовая аллея появилась у казанского стадиона «Казань Арена», сообщает пресс-служба мэрии.

В посадке около сотни деревьев участвовали почти 50 человек, среди которых глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана Тимур Алибаев, депутаты Казгордумы и простые горожане, жители не только Ново-Савиновского района, но и других районов города.

Липовая аллея расположена в зеленой зоне по улице Чистопольская рядом с подземным пешеходным переходом. Посадить было решено не маленькие саженцы, а подросшие деревца, для того чтобы те лучше прижились. Рядом со стадионом помимо лип уже растут клены и рябины.

«Город нуждается в озеленении, зелени особенно не хватает в Ново-Савиновском районе. Сейчас идет плановая посадка в тех местах, где деревья не смогли закрепиться и начать расти», — рассказал Алибаев.

Этой осенью в Ново-Савиновском районе посадят около 700 деревьев и более 2 тысяч кустарников. В частности, много деревьев появятся в сквере «Белые цветы» по улице Абсалямова.

«Хотим, чтобы такие зеленые зоны, островки были у жителей Ново-Савиновского района и горожан в шаговой доступности», — заключил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

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