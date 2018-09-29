Порошенко заявил, что у него не может быть бизнеса в России

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него нет и не может быть бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ обвиняли Порошенко в ведении бизнеса в РФ через оффшорные предприятия.

«У меня был бизнес в России до войны. Но война все поменяла», — сказал Порошенко и обвинил своих политических оппонентов в «откровенной лжи, черном пиаре и подыгрывании российской пропаганде».

Кондитерская фабрика в Липецке, принадлежащая Порошенко, арестована и сейчас закрыта решением холдинга украинского Президента, отметил он. Кроме того, Севастопольский морской завод, также ранее принадлежавший Порошенко, конфискован.

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