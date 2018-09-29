В Тетюшах стартовало командное первенство Татарстана по борьбе курэш

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). В Тетюшах на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Барс» стартовало командное первенство Республики Татарстан по борьбе курэш на Кубок Федерации, пишет местная газета «Авангард».

В состязаниях принимают участие более 400 спортсменов 2000-2001 годов рождения. Показать свое мастерство в борьбе на поясах приехали батыры из 37 муниципалитетов Татарстана. Юноши борются в девяти весовых категориях на двух коврах.

В торжественной церемонии открытия принял участие вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия, председатель президиума Федерации татаро-башкирской национальной спортивной борьбы курэш Марат Ахметов. Он пожелал спортсменам красивых схваток, покорения новых высот.

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов отметил огромную значимость мероприятия для формирования здорового образа жизни и популяризации борьбы курэш.

В числе почетных гостей турнира присутствовали чемпион Татарстана и России, мастер спорта России, чемпион мира по борьбе курэш Ильяс Галимов, председатель коллегии судей МФК Ремис Ильгамов, главы муниципальных районов Предволжской зоны и другие.

После парада спортсменов начались схватки, которые продемонстрировали, что борцы решительно настроены на победу. Победители получат дипломы, кубки, медали и ценные призы.

Для курэш как официально признанного вида спорта 2018 год является юбилейным. В июле 1928 года, 90 лет назад, в рамках Спартакиады автономных республик и краев в Казани были официально проведены первые соревнования по этой борьбе.

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