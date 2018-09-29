Армия Сербии приведена в полную боеготовность из-за событий на севере Косова

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Президент Сербии Александр Вучич приказал привести в полную боеготовность Вооруженные силы страны и все спецподразделения Министерства внутренних дел из-за событий на сервере Косова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Танюг», которое ссылается на администрацию главы государства.

До этого примерно 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU укрепились у аккумуляционного озера гидроэлектростанции «Газиводе» и заняли здание центра экологии и спорта неподалеку от плотины.

Гидроэлектростанция «Газиводе» находится под контролем властей Сербии, в последние годы в ее реконструкцию было вложено около 2 млн евро.

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