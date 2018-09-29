(Набережные Челны, 29 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел День памяти.

Сегодня челнинцы привели в порядок территории закрытых и действующих кладбищ. В уборке участвовали учителя и школьники, обычные горожане, работники МУП «Горкоммунхоз». Работы затронули Орловское кладбище, кладбища на Элеваторной горе и в поселке ГЭС.

Кроме того, многие челнинцы в этот день посетили могилы усопших родственников и привели их в порядок. Специально для этого по основным проспектам с 8 до 15 часов курсировали автобусы, следовавшие до кладбищ и обратно.

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