В Челнах осудили водителя трамвая, сбившего пешехода насмерть

(Набережные Челны, 29 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах осудили водителя трамвая, сбившего насмерть пешехода, сообщает городской суд.

Трагедия произошла 14 января на Набережночелнинском проспекте, напротив дома № 21.

По версии ГИБДД, водитель трамвая, двигавшийся в сторону улицы Низаметдинова, не выбрал безопасную скорость и сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. У пострадавшего диагностировали множественные переломы и сотрясение мозга. В Больницу скорой медицинской помощи он был доставлен в состоянии комы. Через пять дней пострадавший скончался, не приходя в создание.

В социальных сетях звучали разные версии происшедшего. По одной из них, водитель даже не заметил, что сбил человека, а потому не скрылся, а просто продолжил движение по маршруту.

Суд признал 28-летнего водителя трамвая виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. Мужчину приговорили к одному году и девяти месяцям условного наказания, а также лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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