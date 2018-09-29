Спектакли Атнинского театра с аншлагом прошли в Кыргызстане

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Коллектив Атнинского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая вернулся с гастролей из столицы Кыргызстана Бишкека. Поездка была организована в рамках празднования 90-летия со дня рождения Чингиза Айтматова, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Атнинские актеры представили зрителям спектакль «Гузэлем Эсэл» по произведению Айтматова. Постановка два дня при полном аншлаге шла в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.

Спектакль посетили представители Киргизского молодежного форума, сестра писателя Роза Айтматова и его сын Аскар Айтматов, который в этом году в составе киргизской делегации побывал в Татарстане, на родине части своих предков. Спектакли транслировались в прямом эфире по телевидению.

После спектаклей труппа отправилась на экскурсию на озеро Иссык Куль и к подножию гор Тянь-Шань. Руководители Татарского конгресса в Кыргызстане и Атнинского театра обсудили планы дальнейшего сотрудничества.

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