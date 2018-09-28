Альметьевские журналисты приняли участие в «Десанте здоровья»

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Центр медицинской профилактики Альметьевска еженедельно проводит выездной «Десант здоровья». На этот раз его участниками стали журналисты местных средств массовой информации. Они ознакомились с работой Центра здоровья и опробовали на себе все преимущества прохождения медицинского осмотра в одном помещении, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Центр здоровья был создан в декабре 2009 года на базе Альметьевского центра медицинской профилактики по инициативе ведомства. Любой желающий может бесплатно пройти обследование. Пациентам предлагается оценить базовые показатели здоровья на специализированном оборудовании и выявить факторы риска заболеваний.



В центре обследуют сосуды нижних конечностей, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, проводят спирографию, биоимпедансметрию, а также скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, делается электрокардиограмма, экспресс-анализ крови на холестерин и глюкозу. Кроме того, врачи проверяют остроту зрения и внутриглазного давления, определят состав тела, осмотрят и проконсультируют в стоматологическом кабинете. После осмотра врач-терапевт даст рекомендации по ведению здорового образа жизни.



На территории учреждения есть фитобар, а с октября начнут работать кабинеты массажа, лечебной физкультуры и релаксации.



Центр здоровья работает каждый день с 8.00 до 16.00, кроме выходных.

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