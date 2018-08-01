США ввели санкции против министров внутренних дел и юстиции Турции

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Соединенные Штаты ввели санкции против министров внутренних дел и юстиции Турции, которые причастны к аресту в этой стране американского пастора Эндрю Брансона. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Сара Сандерс, передает РБК со ссылкой на телеканал CBS.

Пастор Эндрю Брансон – наиболее известный из задержанных в Турции американцев. Он был арестован в октябре 2016 года по обвинению в поддержке движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое нынешние турецкие власти подозревают в подготовке переворота. Также священника обвиняют в шпионаже и попытке свержения власти.

Введенные против главы МВД Сулеймана Сойлу и главы Минюста Абдулхамита Гюля ограничительные меры подразумевают арест их собственности и счетов на территории США, а также запрет на какие-либо транзакции и контакты с ними для американских граждан.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская администрация начала готовить ограничительные меры против Турции. При этом прежде Белый дом регулярно сдвигал момент введения рестрикций, надеясь на освобождение задержанных американцев.