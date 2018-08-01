«Союзмультфильм» и Успенский урегулировали ситуацию по «Простоквашино»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Писатель Эдуард Успенский и «Союзмультфильм» смогли урегулировать спорную ситуацию по новым сериям мультфильма «Простоквашино» и заключили сделку на право использования десяти литературных историй из этой серии, передает РИА Новости.

Автор также предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», а также лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием «Простоквашино».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Успенский обратился с заявлениями в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Счетную палату из-за выпуска новых серий «Простоквашино».



Автор заявил, что запретил переработку экранизации. По его словам, новые серии представляют собой грубую переделку его произведений. Представители студии предлагали Успенскому гонорар, но стороны тогда не сошлись на его размере.