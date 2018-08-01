Станислав Галиев: «Наконец-то провели первый матч. Можно сказать, повеселились»

(Альметьевск, 1 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард казанского «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итог победного контрольного матча против альметьевского «Нефтяника».

Игра прошла в Альметьевске и стала для обеих команд первым матчем текущего межсезонья – встреча закончилась победой «Ак Барса» со счетом 5:3.

«В Альметьевске всегда классно играть, хорошая атмосфера: праздник для людей, для нас в том числе. Все-таки первая игра – наконец-то, можно сказать, повеселились, получили удовольствие. Ребята из "Нефтяника" хорошо играли, бились, старались. Желаю им удачи в этом сезоне. С точки зрения хоккея нашу игру оценивать еще рано, мы толком не работали над тактикой. Поначалу, на первых минутах, было тяжело, но мы вкатились и будем продолжать работать в Сочи», – подчеркнул хоккеист.

Галиев забросил одну шайбу в матче и провел всю игру с камерой, закрепленной на шлеме. «Экшн-камера? Это же мигалка была. Попросили сделать, посмотрим, как получится. Запикивать? Думаю, да, много придется», – улыбнулся нападающий.