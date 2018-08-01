Зинэтула Билялетдинов: «Ребята давно не играли, соскучились по хоккею»

(Альметьевск, 1 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над альметьевским «Нефтяником» в первом контрольном матче межсезонья заявил, что пока рано оценивать игру команды.

«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счетом 5:3 – ежегодно эти команды начинают серию контрольных матчей в межсезонье очной встречей.

«Команды играли достаточно неплохо, с желанием – соскучились по хоккею, давно не играли. Не все, конечно, получалось, но это нормально. В целом я доволен. На сборах ребята поработали хорошо, с отдачей, с пониманием. Сейчас нам предстоят два турнира, в которых мы будем участвовать – там мы будем работать над тактикой больше, готовиться к сезону», – отметил Билялетдинов.

Также наставник команды прокомментировал игру новичков, которые дебютировали за «Ак Барс» в этом матче: Андрей Педан, Даниил Курашов и Павел Падакин уже подписали контракты с клубом, а Данил Воеводин находится на просмотре.

«Воеводин? Сейчас пока что-то сложно сказать. Мы видим его отношение хорошее, желание. Поэтому посмотрим. Игру остальных новичков не хотелось бы сейчас оценивать – это для них первый матч после очень сложного сбора, поэтому надо посмотреть, подождать», – сказал главный тренер «Ак Барса».