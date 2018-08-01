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Татар-информ

1 августа 2018, 21:28

Спорт

В Заинске открылся новый картодром

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Спорт

В Заинске открылся новый картодром

Фото: zainsk-inform.ru

У юных картингистов Заинска появилась полноценная площадка для тренировок.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 1 августа, на территории ипподрома в Заинске состоялась торжественное открытие картодрома, сообщает «Заинск-информ».

Общая площадь нового картодрома составляет 1700 квадратных метров. Объект был заасфальтирован благодаря муниципальной программе дорожных работ.

Ученик школы № 6 Аким Никифоров стал первым, кто опробовал новую трассу. Он начал заниматься картингом с восьми лет, а сейчас 13-летний спортсмен имеет высокие достижения на городских и республиканских уровнях. По словам школьника, новый картодром очень удобный.

В открытии приняли участие глава Заинского района Разиф Каримов, замначальника Управления ГИБДД МВД по РТ Юрий Ставниченко, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов, руководитель исполкома Заинского района Ильнар Хафизов.

По словам руководителя заинского автомотоклуба Артура Камалюкова, на сегодняшний день картингом в Заинске занимаются 17 человек, но в связи с новыми условиями будет произведен дополнительный набор. И если раньше юные спортсмены занимались только в теплое время года, то теперь они будут соревноваться круглый год.

 

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