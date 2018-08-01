В Госдуме прокомментировали обвинения Порошенко в адрес России

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Член Комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов ответил на обвинения главы Украины Петра Порошенко в адрес российской стороны в связи с «нанесенным ущербом в Донбассе», сообщает RT.

Морозов считает, что таким образом Порошенко хочет привлечь внимание к украинской проблематике, хотя и понимает, что никаких перспектив данные обвинения не имеют.

По словам Морозова, украинскому Президенту будет сложно найти тех, кто возьмется за такой иск. «Всем прекрасно известно, что в Донбассе идёт гражданский конфликт, и Россия, кроме как в гуманитарной сфере, там никак не участвует», — подчеркнул депутат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Петр Порошенко планирует выдвинуть иск против России за «нанесенный ущерб» в Донбассе.