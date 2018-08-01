В Елабуге открылся филиал Музея Соцбыта

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Казанский музей социалистического быта открыл восьмой филиал, на этот раз новый музей появился в Елабуге. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор проекта Рустем Валиахметов.

«Это у нас уже восьмой филиал, знаковое событие, потому что восьмерка — это знак бесконечности. Важно, что после открытия в Турции мы вернулись в республику и открыли филиал в Елабуге. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с Елабужским музеем-заповедником», — отметил Валиахметов.





Вместе с Рустемом Валиахметовым красную ленту в знак открытия перерезали директор Елабужского государственного историко–архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко и директор Департамента музеев Минкульта России Владислав Кононов. На открытии также присутствовали директоры крупных музеев России.



Во дворе нового музея прошла пионерская линейка. В экспозиции представлено несколько тем, которые знакомят посетителя с бытом советского гражданина: «Счастливое детство», «Советская школа», «История повседневности», «Музыка и кино советского времени».





«Много экспонатов хранились в музее Елабуги, и местные жители приносят», — рассказал о коллекции директор музея.

Он также отметил, что некоторые предметы из советского прошлого приехали из Казани. Здесь же хранятся джинсы с подписью солиста группы «Чиж & Co» Сергея Чигракова и коллекция виниловых пластинок с автографами участников диско-дуэта Ottawan. В Елабугу также вернулось электропианино «Лель-22» с подписью выдающегося пианиста Бориса Березовского и участников фестиваля «Летние вечера в Елабуге».

«Питерские рок-музыканты отправили еще одно электропианино «Тоника 101» 70-х годов», — поделился Валиахметов.