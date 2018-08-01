«Ак Барс» и «Нефтяник» собрали на благотворительность более 270 тыс. рублей

(Альметьевск, 1 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккейные клубы «Ак Барс» и «Нефтяник» собрали на благотворительность 273 050 рублей — в Альметьевске проходит традиционная товарищеская встреча татарстанских команд.

Ежегодно все собранные средства от продажи билетов на матч «Нефтяник» — «Ак Барс» клубы передают в благотворительные организации: в этом году удалось продать более 1400 билетов на общую сумму 273 050 рублей. Эти деньги будут направлены в фонд «В твою пользу» для реализации программы инклюзивного образования для детей с расстройством аутистического спектра.