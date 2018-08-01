ВТБ запустил сервис «Робоэдвайзор» в приложении ВТБ Мои Инвестиции

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). С 27 июля пользователям приложения «ВТБ Мои Инвестиции» стал доступен сервис «Робоэдвайзор», который позволяет клиенту подобрать инструменты для вложений в соответствии с его инвестиционным профилем. По оценке банка, до конца 2018 г. в рамках розничного брокерского обслуживания сервис будет обслуживать активы общим объемом более 100 млрд рублей.

«Робоэдвайзор» является первым на российском рынке сервисом подбора портфеля, поддерживающим уникальный функционал ребалансировки. В случае отклонения бумаг выбранного портфеля от рекомендованных параметров клиент получает уведомление и предложение сбалансировать инвестиции.

Чтобы воспользоваться сервисом, на основном экране приложения «ВТБ Мои Инвестиции» необходимо выбрать соответствующий баннер и заполнить анкету профилирования. Само приложение доступно для установки в App Store и Google Play. Услуга предоставляется клиентам бесплатно.

«Робойэдвайзор ВТБ не имеет аналогов на российском рынке. Сервис обладает уникальным функционалом ребалансировки и при этом очень прост в использовании. Он поможет как начинающим, так и опытным розничным инвесторам создавать профессиональные портфели. Рекомендации робо-советника разрабатываются на базе экспертизы аналитической команды ВТБ Капитал, которая является лучшей в России, в том числе, по версии авторитетных рэнкингов. Таким образом, для наших розничных клиентов мы адаптировали эксклюзивные сервисы и услуги, доступные ранее только институциональным инвесторам и клиентам с крупным частным капиталом», — сказал Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.