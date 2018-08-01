Штурман экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» объявил о завершении карьеры

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Штурман экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» Айдар Беляев объявил о завершении карьеры, сообщается на официальном сайте команды.

Свое заявление Беляев сделал на финише ралли «Шелковый путь-2018», где его экипаж занял 2-е место. Однако спортсмен не покинет команду совсем, он останется в качестве заместителя директора по внешним связям. Кроме того, Айдар Беляев будет наставником для молодого поколения штурманов, ведь он накопил огромный опыт, участвуя в ралли с 1996 года.