В Татарстане проводится конкурс видеороликов о Конституции РТ

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Конституционный суд Республики Татарстан объявляет конкурс на лучший видеоролик, посвященный Конституции республики. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Конкурс проводится в целях правового просвещения граждан, стимулирования их социально-правовой активности и повышения правовой культуры населения.

Заявки на участие принимаются с 16 июля до 22 октября 2018 года.

С положением о конкурсе можно ознакомится на сайте Конституционного суда Республики Татарстан. Дополнительно информацию о конкурсе можно получить по телефону (843) 264-74-99.