Кирилл Разлогов возглавит жюри X Молодежного кинофестиваля в Казани

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Программный директор Московского Международного кинофестиваля, культуролог, телеведущий, журналист и педагог Кирилл Разлогов возглавит жюри X Международного молодежного кинофестиваля, который пройдет в Казани с 4 по 6 сентября.

Комиссии под руководством киноведа предстоит просмотреть 30 киноработ, прошедших в основную конкурсную программу, и определить победителей в пяти номинациях, рассказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова на пресс-конференции в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ.

В состав жюри вошли кинодистрибьютор из Ирана Алиреза Шахрохи, программный директор Сочинского кинофестиваля Нина Кочеляева и индийский режиссер Сиддартха Джатла. От Татарстана в экспертную комиссию были приглашены руководитель татарстанского отделения Союза кинематографистов России Ильдар Ягафаров и кинорежиссер, преподаватель КазГИК Рустам Рашитов.