(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Чистопольском районе Татарстана бык насмерть придавил пьяного хозяина, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Трагедия произошла накануне в селе Малый Толкиш Чистопольского района республики.
Пьяный 69-летний мужчина решил приструнить разбушевавшегося быка, который пытался сломать забор в загоне. Вооружившись палкой, которой ни раз избивал животное, пенсионер зашел в стойло. Бык прижал хозяина к забору.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
По факту гибели пожилого мужчины начата доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.