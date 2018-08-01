ПСО «Казань» и «Роскосмос» могут подписать соглашение об «Ангаре» 8 августа

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). ПСО «Казань» и «Роскосмос» могут подписать соглашение о строительстве инфраструктуры для ракеты-носителя «Ангара» 8 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Первый запуск «Ангары» с космодрома «Восточный» планируется совершить в 2021 году.

Начало строительства инфраструктуры для ракеты-носителя на «Восточном» откладывалось в течении этого года уже несколько раз. Назначенная дата в августе также является не окончательной, а лишь приблизительной.