Победителю X Молодежного кинофестиваля в Казани оформят прокатное удостоверение и подарят 50 тысяч

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Обладатель гран-при X Международного молодежного кинофестиваля, который пройдет в Казани с 4 по 6 сентября, заберет призовой фонд в 50 тысяч рублей. По словам исполнительного директора кинофорума Александра Ишимова, оргкомитет обязуется также помочь автору лучшей работы с получением прокатного удостоверения на фильм и его дальнейшим прокатом.

Как сообщил Ишимов на пресс-конференции в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ, ровно 30 работ прошли в конкурсную программу четырех основных номинаций – по десять фильмов в коротком игровом и документальном метре, по пять в анимационном кино и направлении «Видеоролик». Награды будут вручены в шести номинациях и двух возрастных категориях (до 18 лет и до 35 лет). К наградам по основным направлениям также добавятся спецпризы «Лучший продюсерский проект», «Лучший фильм патриотической направленности».

Помимо конкурсной программы в этом году на фестивале будет проводится серия образовательных классов. На секции «АвтоR.Я» будут разобраны вопросы законодательства и авторского права. Во время цикла презентаций work-in-progress будут представлены работы на стадии чернового монтажа и постпродакшена, которые смогут оценить зрители и члены комиссии фестиваля. Подробную программу оргкомитет обещает предоставить к 15 августа.

Уже определены основные площадки проведения мероприятий фестиваля: кинозал КДК Ленина, шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций К(П)ФУ и Казанский государственный институт культуры, арт-резиденция Константина Хабенского «АРТ-ХАБ».