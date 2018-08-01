(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Казани женщина попыталась пронести в колонию пропитанные наркотиками носки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

Две пары носков со специфическим запахом обнаружила служебная собака при проверке посылок для осужденных в исправительной колонии №19 в Казани.

Подозрительную посылку оправили на экспертизу, которая показала, что носки были пропитаны синтетическим наркотиком PVP.

53-летнюю владелицу бандероли задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

