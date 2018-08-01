Строительство двух домов ЖК «Симфония» могут заморозить

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Строительство 3-го и 4-го домов ЖК «Симфония» в Казани могут заморозить. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Третий дом практически полностью готов, остались отделочные, пуско-наладочные работы, а также элементы благоустройства, сообщил руководитель СК «Бриз» Андрей Беляков.

22 ноября на собрании участников строительства было принято решение о том, чтобы передать недостроенные объекты ЖСК. В этом случае завершением строительства занималась бы СК «Бриз» (как и в случае 1-го и 2-го домов «Симфонии»). Однако изменился состав собственников квартир, новые владельцы от передачи ЖСК отказались и подали заявление в Арбитражный суд (заседание назначено на 28 августа).

Представитель конкурсного управляющего Гульгена Замалиева отметила, что если суд откажет в передаче домов ЖСК, то по существующему законодательству объект незавершенного строительства будет выставлен на торги, по завершении которых 60 процентов прибыли получит залоговый кредитор и только 25 — остальные участники строительства.

Действующая редакция закона о банкротстве для изначального застройщика «Фон-Ривьера» не предусматривает завершение строительства за счет имущества должника, поэтому ситуация для дольщиков сложится печальная, добавила Замалиева.