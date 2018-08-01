В историческом квартале центра Казани появится новый арт-объект

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Новый арт-объект, стилизованный под эпоху конца XIX – начала ХХ века, появится в Казани на улице Чернышевского с торцевой стороны Национального музея РТ. Им станет после реконструкции насосная станция за зданием воссоздаваемых по проекту 1872 года лавок купца Курманаева (пересечение улиц Чернышевского и Профсоюзная), сообщил ИА «Татар-информ» Кирилл Вильдеев, начальник производственно-технического отдела компании-застройщика объекта.

Насосная станция была затронута строителями во время работ над историческим объектом при вбивании в грунт укрепляющих шпунтов. Теперь контур этого объекта будет не просто отремонтирован, но и стилизован под сами лавки Курманаева, став таким образом новым арт-объектом Казани. Проект реконструкции насосной станции уже согласован с «Водоканалом».

«Пристрой будет разобран, потому что потерял несущую способность. Полностью его переложим, смонтируем фундамент, конструктив поднимем, облицуем утеплителем и заштукатурим. Снаружи на штукатурке ориентировочно бежевого оттенка появятся архитектурные элементы, рисунки (силуэты людей той эпохи с зонтиками и т.д.), решетки под старину», – поделился планами Кирилл Вильдеев.

Как пояснила известный реставратор Казани, архитектор-реставратор высшей категории, автор проекта театра кукол «Экият», выполнившая проект реконструкции лавок Курманаева Светлана Мамлеева, в конце XX века на углу здания фондохранилища Национального музея РТ, бывшего Гостиного двора (со стороны улиц Профсоюзная и Чернышевского) находился пивной бар. Стены по бокам от входа любимого места молодежи тех времен были декорированы рисунками-силуэтами горожан по моде прошедших веков.

«Граффити в таком же стиле мы и предлагаем сделать на здании насосной. Предложения по насосной станции и прочие идеи пока находятся в творческой разработке. Надеюсь, что в скором времени будут проводиться и реставрационные работы этого сохранившегося корпуса Гостиного двора с приспособлением под фондохранилище», – сказала Светлана Мамлеева, которая является автором уже реализованного проекта реставрации части здания Национального музея РТ, а также разработанного ею проекта по реставрации всего комплекса Гостиного двора Казани.

