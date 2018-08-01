Facebook и Instagram покажут потраченное в соцсетях время

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Facebook и Instagram помогут пользователям контролировать проведенное в соцсетях время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей соцсетей.

На специальной панели активности можно будет увидеть, сколько в среднем времени пользователь проводит в приложении на конкретном устройстве, и установить ежедневное напоминание, которое будет срабатывать при достижении обозначенного лимита.

Также в разделе «Настройки», «когда необходимо сконцентрироваться», можно будет на время отключить оповещения.