«Зенит» попросил перенести матч с «Рубином»

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Питерский «Зенит» отправил официальное письмо в Российскую футбольную премьер-лигу с просьбой перенести матч третьего тура с «Рубином», сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

Победитель встречи «Динамо» (Беларусь) и «Дунайска-Стреда» (Словакия) должен сыграть с питерским клубом 9 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В связи с этим «Зенит» просит перенести матч с казанским клубом с 12 на 13 августа.

По словам Пышкина, решение о переносе будет принято после жеребьевки Лиги Европы.