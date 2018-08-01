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Татар-информ

1 августа 2018, 17:23

Спорт

«Зенит» попросил перенести матч с «Рубином»

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Спорт

«Зенит» попросил перенести матч с «Рубином»

Просьба связана с участием питерского клуба в квалификационном раунде Лиги Европы.

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Питерский «Зенит» отправил официальное письмо в Российскую футбольную премьер-лигу с просьбой перенести матч третьего тура с «Рубином», сообщил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. 

Победитель встречи «Динамо» (Беларусь) и «Дунайска-Стреда» (Словакия) должен сыграть с питерским клубом 9 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В связи с этим «Зенит» просит перенести матч с казанским клубом с 12 на 13 августа. 

По словам Пышкина, решение о переносе будет принято после жеребьевки Лиги Европы.

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