В Приволжском районном суде Казани выступил свидетель по нашумевшему делу Елены Румбешты

(Казань, 1 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня в Приволжском районном суде Казани прошло очередное судебное заседание по делу главы бюро медико-социальной экспертизы РТ Елены Румбешты. Ее обвиняют во взяточничестве для оформления бессрочной инвалидности.

В качестве свидетеля со стороны обвинения выступила работница бюро медико-социальной экспертизы. Она рассказала, что вносить какие-либо корректировки в системе электронной очереди невозможно. «У нас выдаются талоны, по которым граждане приходят в назначенный день и занимают электронную очередь. Нарушить очередь нельзя, и если кто-то захочет прийти раньше или позже, то попасть на прием не получится», – рассказала женщина.

Елена Румбешта рассказала, что оформлять бессрочную инвалидность она не собиралась. «Во-первых, этому мужчине уже продлили инвалидность на год. Во-вторых, в нашей системе поменять статус невозможно. Это московская компьютерная система. Если будут вноситься какие-то изменения, то будут проверки», – объяснила подсудимая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что главу бюро медико-социальной экспертизы РТ Елену Румбешту задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ 22 января. Ее обвиняют во взяточничестве для оформления бессрочной III группы инвалидности. По версии следствия, женщина работала «в тандеме» с коллегой Еленой Фуражкиной, которая должна была передать от заказчика 80 тысяч рублей в качестве «платы» за услугу.

На первом заседании суд отправил Елену Румбешту под домашний арест до 22 марта. 16 июля женщина просила изменить меру пресечения, так как после смерти дочери занимается воспитанием внучки, но суд продлил домашний арест до 27 сентября.

