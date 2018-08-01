Huawei обогнала Apple по объему продаж смартфонов в мире

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Китайская компания Huawei Technologies обогнала Apple, став второй в мире компанией по объему продаж смартфонов по результатам второго квартала 2018 года. Лидером рейтинга стала компания Samsung Electronics. Соответствующие данные приводит аналитическая фирма Canalys, сообщает РИА Новости.

Во втором квартале текущего года китайская компания реализовала 54 млн смартфонов, что на 41 процент больше, чем в прошлом году. Такой высокий результат был достигнут в основном за счет популярности среди покупателей флагманского смартфона Huawei P20. Еще одной причиной стали перемены в стратегии Huawei Technologies и ее переориентир на внешние рынки.

Samsung Electronics во втором квартале 2018 года продала 73 млн телефонов, что уступает прошлогоднему результату компании на 8 процентов. Apple опустилась на третью строчку рейтинга, продав во втором квартале 41 млн смартфонов.