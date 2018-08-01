Ученые: Пирамида Хеопса оказалась «концентратором» радиоволн

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под собой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование российских и немецких ученых, опубликованное в Journal of Applied Physics.

В своих расчетах исследование учли все известные пустоты внутри пирамиды, а также свойства ее основного строительного материала — глыб известняка. После создания компьютерной модели, физики «обстреляли» ее пучками радиоволн и проследили за тем, как они будут взаимодействовать со структурой в целом и отдельными элементами.

Оказалось, что пирамида действительно будет взаимодействовать с «любительскими» радиоволнами, скапливая их энергию в усыпальнице фараона и перенаправляя ее в точку, которая находится непосредственно под основанием «чуда света», где находится третья камера. Сильнее всего она будет воздействовать на волны с длиной в 333 и 230 метров.

Ученые отмечают, что открытие можно использовать для образования наночастиц, которые фокусируют свет, а не радиоволны. Это, по их мнению, поможет создавать световые компьютеры и другие гаджеты будущего.