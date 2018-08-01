Аэропорт «Казань» получил спецприз как самый быстрорастущий аэпропорт России

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» был награжден специальным призом как самый быстрорастущий российский аэропорт с пассажиропотоком более 1 млн пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта.

В прошедшем году темп роста аэропорта «Казань» превысил 37 процентов — рекордные результаты в группе. Также аэропорт получил премию Marketing Awards за высокие показатели в маркетинге.

Гендиректор АО «Международный аэропорт „Казань“» Алексей Старостин отметил, что получение таких наград свидетельствует о признании заслуг компании и высокой оценке их работы, и поблагодарил за оказанную честь.

Церемония награждения прошла 31 июля в рамках I Евразийского форума по развитию маршрутов NETWORK в Казани.