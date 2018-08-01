Россия вошла в тройку лидеров по атакам на криптобиржи

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Россия заняла второе место в рейтинге мировых стран по атакам на криптобиржи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Group-IB, занимающейся расследованием и предотвращением киберпреступлений.

Первое место досталось США, тройку лидеров замыкает Китай.

Отмечается, что исследование основывается на данных об атаках, совершенных на 19 крупнейших бирж, торгующих криптовалютами, в 2016 и 2017 годах.

С 2016 по 2017 год количество утечек увеличилось на 369 процентов, говорится в документе. В январе 2018 года был поставлен анти-рекорд: из-за повышенного интереса к криптовалютам и блокчейн-индустрии количество инцидентов в январе выросло на 689 процентов по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года.

Эксперты компании выявили 50 ботнетов, которые используют мошенники для атаки на криптовалютные биржи. Большая часть инфраструктуры, используемой для атак, располагается в США (56,1 процента) и Нидерландах (21,5 процента). На Россию приходится лишь 3,2 процента.

По словам экспертов по кибербезопасности, большинство взломов связаны с халатным отношением клиентов криптобирж к безопасности своих личных кабинетов.