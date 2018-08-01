Испытательная лаборатория КНИТУ-КХТИ прошла проверку Росаккредитации

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Испытательная лаборатория Научно-технологического парка КНИТУ-КХТИ прошла процедуру подтверждения компетентности от Росаккредитации, сообщает пресс-служба вуза.

В число испытаний, которые проводились в лаборатории и получили подтверждение компетентности, вошли определение температуры размягчения и изгиба под нагрузкой, температуры на хрупкость, испытания на растяжение, сжатие и изгиб, определение ударной вязкости испытания на пожароопасность и воспламеняемость.

Наличие аккредитации предполагает, что выпускаемая продукция будет иметь право на получение необходимых сертификатов соответствия.